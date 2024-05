Emeutes, maisons incendiées, pillages... Tout comprendre à la crise qui embrase la Nouvelle-Calédonie

La Nouvelle-Calédonie s’enflamme. Alors que l’Assemblée nationale examine en ce début de semaine une révision de la constitution, les tensions entre indépendantistes et royalistes sont exacerbées. Voitures dégradées, maisons brûlées... à Nouméa, d'épaisses colonnes de fumées s'élèvent dans le ciel, alors que les affrontements se sont multipliés ces dernières heures entre les manifestants et les forces de l'ordre. Mais pourquoi la réforme est-elle au centre des tensions ? Europe 1 fait le point.

20% des électeurs ne peuvent pas voter

Après avoir été adopté au Sénat, c’est au tour de l’Assemblée nationale d’examiné la réforme constitutionnelle pour ce territoire ultramarin. Objectif : élargir le corps électoral de l’île, notamment lors des élections provinciales. Jusqu’à présent, l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 prévoit le gel du corps électoral dans le territoire. Seules les personnes inscrites sur les listes électorales cette année-là en Nouvelle-Calédonie ainsi que leurs descendants, peuvent s’exprimer lors de ces élections, mais aussi lors des référendums. Conséquence directe : un électeur sur cinq présent dans l’archipel ne peut pas s'exprimer lors de ces scrutins.

Le ministre de l’Outre-mer Gérald Darmanin fait part depuis plusieurs mois de sa non-satisfaction face à cette situation, "qui n’est plus conforme aux principes de la démocratie", estime-t-il. Avec cette réforme, appelée par Emmanuel Macron, le gouvernement entend élargir le vote à tout électeur présent depuis au moins 10 ans en Nouvelle-Calédonie.

Selon un rapport du Sénat, qui s’est déjà exprimé favorablement sur le sujet, le corps électoral de l’île augmenterait de presque 15%. Plus de 12.000 natifs et 13.000 citoyens venus du reste de la France et installés sur le territoire pourraient enfin voter lors des élections provinciales.

Trouver un nouveau statut

Une hérésie pour les indépendantistes, qui y voit une volonté de réduire le poids des Kanak (nom du peuple autochtone ndlr), qui représentent déjà moins d'un habitant sur deux (41%) selon le dernier recensement de 2019, dans le processus électoral local. Ces derniers, ainsi que le Congrès calédonien, appellent à retirer le projet et à poursuivre le dialogue entre les forces politiques locales, alors que le camp indépendantiste et le camp loyaliste peinent à trouver un terrain d'entente pour trouver un nouveau statut à la Nouvelle-Calédonie.

Un autre sujet de frictions qui fait suite aux référendums organisés entre 2018 et 2021 à trois reprises, demandant aux électeurs s'ils souhaitaient ou non l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. À trois reprises, ces derniers se sont exprimés défavorablement à l'idée d'être indépendant avec 56% de non en 2018, 53% en 2020 et même 96% en 2021, le dernier référendum ayant été largement boycotté par les indépendantistes.