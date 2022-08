Vin : pourquoi le rosé est-il la boisson incontournable de cet été ?

Chaleur oblige, les Français consomment davantage de rosé cet été. Entre mai et juillet, les ventes ont bondi de 10 % par rapport à la même période l'an passé. Alors, quelle est la recette de ce succès ? "Je pense que c'est lié à la chaleur et la canicule. Le rosé, bien frais avec des glaçons, ça passe tout seul", avance Anthony Crisane, qui n'en revient toujours pas. Ce restaurateur de Bormes-les-Mimosas n'a jamais autant vendu de bouteilles de rosé. Et les chiffres sont sans appel : "le rosé représente 80 % des ventes cette saison", souligne-t-il.

20 bouteilles par an et par Français en moyenne

Le rosé est pourtant plus noble qu'il n'y paraît. Dans la cave du château Sainte-Marguerite, Olivier Fayard nous dévoile son secret de fabrication. "La recette du rosé des Côtes de Provence, c'est le climat, ses trois cépages principaux, grenache, cinsault, vermentino et le savoir-faire." Mais pour lui, il y a un autre paramètre. "Le rosé, ça se boit beaucoup plus facilement que le rouge. Quand il y a des tables de cinq ou six personnes, il n'y a pas d'hésitation. Les gens le prennent directement en apéritif."

Enfin, attention aux arnaques car tous les rosés ne se valent pas. Maurice, caviste chez Nicolas, nous donne ses conseils. "Il faut savoir avec quoi le manger, savoir si c'est un rosé plaisir qu'on va partager ou un rosé qui va avoir plus de cran. Et la couleur ne doit pas être un critère de choix." Doux ou robuste, en moyenne, les Français en consomment 20 bouteilles par an.