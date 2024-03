Vignette verte, MaPrimeRenov', trêve hivernale... Ce qui change au 1er avril 2024

Le mois de mars cède sa place au mois d'avril qui arrive avec ces changements. Comme toujours, le 1er avril marque la journée du traditionnel poisson d'avril mais aussi des augmentations. Disparition de la vignette verte sur les parebrises, revalorisation des prestations sociales, baisse de MaPrimeRenov', contrôle technique obligatoire pour les deux-roues... Tout le monde n'aura pas le sourire aux lèvres.

La vignette verte, c'est finie

Annoncée il y a quelques mois, la vignette verte cessera d'exister à partir de ce lundi. Les automobilistes et les propriétaires de deux-roues n'auront plus besoin de placer leur carte verte sur le parebrise pour attester que leur véhicule est bien assuré. Désormais, les assureurs remplissent un fichier appelé "fichier des véhicules assurés" (FVA), consultables par les forces de l'ordre. Objectif : mieux lutter contre les véhicules non assurés mais aussi, réduire l'empreinte écologique. Ainsi, l'émission de 1.200 tonnes de CO2 sera évitée chaque année grâce à la fin de l'envoi de ces petits papiers verts aux millions de conducteurs en France, a précisé le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.

Le contrôle technique pour les deux-roues devient obligatoire

Mauvaise surprise en revanche pour les motards et propriétaires de scooters. À partir du 15 avril, tous les deux-roues devront se soumettre au contrôle technique, et ce, tous les trois ans après le premier passage au contrôle. Cette année, tous les propriétaires d'un véhicule immatriculé avant 2017 devront se plier à l'examen avant le 31 décembre.

Fin du bouclier loyer et baisse de MaPrimeRenov'

Mauvaise nouvelle également pour les locataires. Dès lundi, la hausse des loyers, actuellement réglementée grâce au bouclier loyer mise en place en 2022, ne sera plus limité à 3,5% en France métropolitaine, ni à respectivement 2% et 2,5% pour la Corse et les départements d'outre-mer. Dans le même temps, l'aide MaPrimeRénov' à l'installation de chaudières ou de poêle à bois baisse de 30%. Une annonce incompréhensible pour les professionnels du secteur, alors que l'installation de ces équipements coûte très cher.

Les prestations sociales revalorisées

RSA, prime d'activité, allocations familiales ou encore l'allocation aux adultes handicapés... Ces aides versées par la CAF seront revalorisées de 4,6% lundi prochain. Ainsi, le montant du RSA passera de 603 euros à 635 euros pour une personne seule, tandis que l'allocation aux adultes handicapés dépassera le seuil symbolique des 1.000 euros pour la première fois.

Les franchises médicales évoluent

Dès dimanche, le montant des franchises médicales doublera. Cette somme, déduite des remboursements par l'État lors de l'achat des médicaments, doublera, passant de 50 centimes à un euro. Sur les actes et consultations médicales, la franchise médicale sera portée à 2 euros. En revanche, le reste à charge annuelle sera maintenu à 50 euros.

Et aussi : fin de la trêve hivernale, impôts, Parcoursup...

Enfin, le mois d'avril marque aussi la fin de la trêve hivernale. Dès lundi, les expulsions de locataires pour cause de loyers impayés ou de nuisances pourront reprendre jusqu'à la reprise de ce système, en novembre prochain. De leurs côtés, les lycéens ont jusqu'au 3 avril pour boucler leur dossier et valider leurs vœux sur Parcoursup, la plate-forme d'affectation. Les premières réponses arriveront le 30 mai, après l'examen des dossiers.

Quant aux adultes, dès le 11 avril, ils pourront faire leur déclaration d'impôt sur le revenu. Dans le détail, les contribuables de l'Ain (01) à la Corrèze (19) auront jusqu'au 23 mai minuit pour faire leur déclaration, tandis que les habitants des départements ayant un chiffre entre 20 et 54 auront jusqu'au 30 mai. Enfin, du numéro 55 jusqu'à 976 devront faire leur déclaration avant le 6 juin, minuit.