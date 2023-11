Plan Vigipirate : sécurité renforcée pour le marché de Noël de Strasbourg

Noël approche à grands pas ! Dans une semaine, c'est le coup d’envoi du célèbre marché de Noël de Strasbourg. Il sera ouvert du 24 novembre au 24 décembre. L’événement attire chaque année près de 3 millions de visiteurs. Dans le contexte actuel, alors que le plan Vigipirate est passé en urgence attentat depuis l’assassinat du professeur d’Arras, la préfecture du Bas-Rhin et la maire de Strasbourg ont annoncé ce matin un dispositif de sécurité renforcé.

Trois fois plus de patrouilles Sentinelle et des drones

Alors que la France est au niveau Vigipirate maximal urgence attentat, les grands rassemblements peuvent être des cibles faciles pour d’éventuelles attaques. C’est pourquoi la préfecture du Bas-Rhin et la mairie de Strasbourg ont annoncé ce vendredi, lors d’une conférence de presse, que la sécurité serait renforcée sur le fameux marché de Noël, qui ouvre dans une semaine, le 24 novembre. "Il y aura trois fois plus de militaires de l’opération Sentinelle sur le terrain", annonce d’abord Josiane Chevalier, préfète du Bas-Rhin.

Pour la première fois, des drones seront également utilisés, " des outils très efficaces pour accompagner l’action des policiers", pour les aider par exemple à repérer un agresseur ou un pickpocket dans la foule.

Pas d’inauguration place Kléber

Autre mesure notable : la traditionnelle inauguration du marché de Noël à 18h au pied du grand sapin place Kléber n’aura pas lieu cette année. "On veut éviter la densification des flux qui peuvent entraîner des mouvements de foule", explique Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg. "Donc on activera les différentes places de la Grande Ile (sur laquelle se déroule le marché de Noël, NDLR) au fur et à mesure durant la journée du 24 novembre. Et le grand sapin s’allumera toutes les heures : il n'y aura pas cette année un rendez-vous et un lieu uniques", poursuit-elle.

Le marché de Noël sera également ouvert une demi-heure de plus, tous les jours, jusqu’à 21H, là aussi pour essayer de mieux répartir la foule. Le reste du dispositif sera identique à celui de l’année dernière : pas de check points aux différents accès du marché de Noël, mais des contrôles aléatoires.