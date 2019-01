VIDEO - Neige : partagez vos photos et vos infos avec Laurent Cabrol via le hashtag #E1Neige

"On a besoin de vous !", assure Laurent Cabrol depuis la terrasse du bâtiment de la rédaction d'Europe 1 mardi. Notre prévisionniste appelle les internautes à partager leurs photos de la neige avec le hashtag #E1Neige.

"Comme les fromagers, on affine". "Depuis ce matin, tantôt il neigeotait, tantôt il y avait des neiges un peu plus fortes", rappelle Laurent Cabrol. "Il y en avait beaucoup en Normandie et maintenant il y en a en Île-de-France. Elle va traverser quasiment tout le Nord de la France." Mais toutes ces données restent théoriques. Laurent Cabrol appelle les internautes a partager leurs photos de chutes de neige en indiquant le lieux où elles ont été prises pour donner des informations plus précises. "Grâce à vos informations, je peux cibler, peaufiner. Comme les fromagers, on affine et on affine grâce à vous !"