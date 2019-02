VIDÉO - "Gilets jaunes" : son fourgon caillassé, une policière en pleurs à Lyon

Son fourgon caillassé par des "gilets jaunes", une policière a fini en larmes, samedi à Lyon, lors de l'"acte 14" du mouvement. Coincé dans un embouteillage sur l'autoroute A7, que les manifestants avaient décidé de bloquer, le véhicule transportant des CRS a reçu des jets de pierre sur plusieurs mètres.

Dans une vidéo filmée depuis l'intérieur du fourgon, et postée sur Twitter par le syndicat Alternative Police - CFDT, on voit les projectiles heurter les vitres, et un manifestant tenter de monter sur le capot.

Les fenêtres du véhicules détruites. Rapidement, les CRS ont activé les gyrophares et ont pu se faufiler entre les voitures, échappant aux assauts des manifestants, avant d'être rejoints par des renforts à pied casqués. "J'ai eu trop peur", souffle la conductrice du véhicule à la fin de la vidéo. Les vitres arrières et latérales du fourgon se sont brisées sous le caillassage, comme le montre une photo postée ensuite sur Twitter par le même syndicat.

"Violence insupportable". "Qui provoque? Qui auteurs de violence? Honte à vous! Soutien aux policiers!" a écrit l'organisme, qui "dénonce la radicalisation de ces voyous casseurs". Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a déploré une "violence insupportable".

Le secrétaire d'Etat Laurent Nunez a de son côté fait part de son "indéfectible soutien à nos policiers lâchement agressés, alors qu'ils étaient engagés pour nous protéger".