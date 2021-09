Victor Rouart, rescapé du Bataclan : "Le pardon est impossible"

INTERVIEW

Il se souvient d'un assaillant, "qui tire au hasard dans la foule". D'une balle qui le fauche. De "l'impact énorme" lorsqu'il tombe par terre. Et puis, de la "douleur immense" alors que, allongé dans la fosse du Bataclan, il "fait le mort" pendant plusieurs heures en attendant les secours. Victor Rouart était au concert des Eagles of Death metal le soir du 13 novembre 2015, lorsque des terroristes islamistes ont fait irruption et perpétré les attentats les plus meurtriers de l'histoire de France. Jeudi, au deuxième jour du procès de ces attaques, il était sur Europe 1 pour témoigner.

