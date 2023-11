Victimes du séisme en juin, les habitants de La Laigne vont passer l’hiver dans des mobil-homes

REPORTAGE

"Ici, le salon-cuisine." Chez Stan, Fanny et leurs deux enfants, la visite guidée ne prend qu'une petite minute. "Et après vous avez la chambre des petites". Le locataire passe d'un bout à l'autre du logement en à peine quelques pas. Et pour cause, il s'agit d'un mobil home dans lequel cette famille a été relogée suite au séisme qui a touché leur village en juin dernier. D'une magnitude 5,5 sur l'échelle de Richter, il avait notamment frappé la Charente-Maritime.

"Quand le froid va arriver, ça ne sera pas pareil"

Et pour Julia, Léna et leurs parents, le changement est radical. "Nous, on avait 120 mètres carrés habitables et là ça fait un peu moins de 40 mètres carrés", précise le père de famille. "C'est petit. C'est dur parce que je n'ai pas assez d'espace pour jouer", ajoute sa fille Julia. "C'est pas toujours facile, mais bon, pour moi, on est en famille. Même si c'est pas pareil qu'une maison", conclut sa maman.

Trop abîmée, leur maison familiale devra être rasée puis reconstruite. Il y en a pour au moins deux ans. Alors que l'hiver approche, Fanny est donc à l'affût de la moindre location dans le secteur. "Je regarde tous les jours, j'ai mis une alerte sur mon téléphone. Là, ça va parce qu'il ne fait pas trop froid non plus dehors. Mais quand le froid va arriver, ça ne sera pas pareil", s'inquiète-t-elle. En tout, 30 mobil-homes ont été installés en urgence pour reloger les sinistrés. Quant à l'école de La Laigne, elle aussi endommagée, une nouvelle est en cours de montage et en attendant son ouverture, les élèves ont classe dans la mairie, où deux salles ont été aménagées.