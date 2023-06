«On est en bordure de failles actives» : pourquoi la terre a tremblé dans l'ouest de la France

Alerte au tremblement de terre à l'ouest. À 18h38 vendredi, un séisme d'une magnitude de 5,8, selon le site France-séisme, a été ressenti entre Niort et La Rochelle. De quoi surprendre les habitants car des secousses de cette ampleur sont particulièrement rares en France métropolitaine. Sans blessés graves a priori, le tremblement de terre a tout de même fait des dégâts dans plusieurs communes, des fissures et plus d'un millier de foyers sans électricité du côté de la Charente-Maritime.

De Niort à Angers, en passant par Nantes et Bordeaux, le sol a tremblé. De quoi créer quelques frayeurs, raconte Christian Branger, maire de Cabariot près de La Rochelle. "Les verres ont tremblé. dans la maison, on sentait quand ça tremblait de gauche à droite. C'est impressionnant parce qu'en plus, il y a un gros bruit de roulement, comme un tracteur qui passe à vive allure. Cela fait un drôle d'effet oui", constate-t-il au micro d'Europe 1.

30 fois plus d'énergie

Un séisme qui a donc surpris les habitants, mais qui, en revanche, n'étonne pas Pascal Bernard, sismologue. "On est en bordure des zones de faille actives. Ce sont des grandes failles qui ensuite vont vers la direction de la Vendée et la Bretagne. C'est une zone que l'on sait sismique. C'est au niveau de ce qu'on a en moyenne dans les Alpes ou dans les Pyrénées", détaille-t-il.

"Des séismes de magnitude 4, il y en a une quinzaine depuis une cinquantaine d'années. Mais les séismes de magnitude 5 qui ont environ 30 fois plus d'énergie, c'est quasiment une première. Donc les gens ont ressenti pour la première fois un séisme violent avec des amplitudes de mouvements du sol fortes" ajoute le sismologue. Pascal Bernard s'attend à ce que dans les jours et semaines à venir, de nouveaux séismes de moindre intensité aient lieu dans l'ouest de la France.

Et déjà ce samedi matin, une réplique sismique de magnitude 5 a été ressentie dans les Deux-Sèvres. "Les pompiers sont mobilisés et procèdent à des actions de reconnaissance, pour répondre aux appels et vérifier l'état des bâtiments, en particulier ceux fragilisés lors de la première secousse de vendredi soir" a indiqué la préfecture des Deux-Sèvres dans un communiqué. "Soyez prudents et éloignez-vous des édifices qui vous paraissent fragiles", a-t-elle ajouté.