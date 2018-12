"Gilets jaunes" : le domaine de Versailles fermé préventivement samedi

Le domaine et le château de Versailles seront fermés "de manière préventive" samedi, en raison d'un projet de manifestation des "gilets jaunes" dans la ville, ont indiqué jeudi le Château et la préfecture des Yvelines.

⚠️ Le château et le domaine de Versailles seront fermés à la visite le samedi 22 décembre.



⚠️ The Palace and the Estate and Palace of Versailles will be closed on Saturday 22nd December.