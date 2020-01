Vers une loi interdisant l'espionnage dans le couple : "Ça amène très vite à la psychose"

TÉMOIGNAGE

C'est une des conséquences du Grenelle des violences faites aux femmes lancé début septembre. Ce mercredi arrive en commission à l'Assemblée nationale la proposition de loi "visant à protéger les victimes de violences conjugales". Si certaines mesures sont connues du grand public - la reconnaissance dans le code pénal de la notion d'emprise, la levée de l'autorité parentale en cas d'homicide, ou encore la levée partielle du secret médical -, il y a en a une qui est presque passée inaperçue visant à limiter "l'espionnage dans le couple".

Une surveillance qui peut être permanente

Pour ce faire, la mesure préconise l'interdiction de se servir d'un logiciel espion relié au portable d'une personne sans son consentement. Car pour quelques euros sur internet, il est possible de se procurer cet outil qui permet de géolocaliser en permanence le smartphone auquel il est connecté, et donc de surveiller les moindres faits et gestes de quelqu'un. Une pression insupportable qu'a vécue Salomé, pendant plusieurs mois.

"Certaines nuits, il dormait dans sa voiture devant mon appartement"

Lorsqu'elle se sépare de son ex-mari, elle ne se doute pas qu'elle va vivre l'enfer. "Je sais que certaines nuits, il dormait dans sa voiture devant mon appartement", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1. "La journée, il m'envoyait des messages en me disant 'Je sais que tu es à tel endroit'. Ça amène très vite à la psychose, il y a eu plusieurs semaines où c'était très impactant et assez dur psychologiquement", confie-t-elle.

C'est donc pour éviter ce genre de dérives que la proposition de loi veut interdire ces logiciels. Si la loi est votée, en cas de non respect de cette mesure anti-espionnage, le coupable sera passible de deux ans de prison, et 30.000 euros d'amende.