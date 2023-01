Vers un contrôle technique des deux-roues tous les 5 ans : «Totalement inutile», selon Jean-Marc Belotti

Les modalités du contrôle technique des deux-roues changent une nouvelle fois. Le journal Le Parisien a annoncé ce samedi matin que le gouvernement envisage de revenir sur les modalités du contrôle technique. Désormais, il n'y aurait pas de premier rendez-vous au bout de quatre ans, mais au bout de cinq ans.

"Le report n'est pas suffisant"

Pour Jean-Marc Belotti, coordinateur de la Fédération des motards en colère Paris et petite couronne, ce n'est pas du tout suffisant. "On s'en réjouit pas dans la mesure où on ne veut pas du tout du contrôle technique. Le contrôle technique pour les deux roues motorisées non seulement est totalement inutile, mais c'est un véritable racket puisque c'est 0,5 % des véhicules qui ont un accident à cause de leur mauvais état. Donc c'est pratiquement rien du tout", dénonce-t-il au micro d'Europe 1.

"Le classique argument des associations écolos, c'est le bruit. C'est une infime minorité qui fait du bruit et le contrôle technique n'y changera rien. Vous pouvez très bien aller au contrôle technique avec un pot homologué et en quinze minutes, vous allez pouvoir changer votre pot parce que sur une moto, c'est très facile. Pour nous, le report n'est absolument pas suffisant. Nous, ce que nous demandons, c'est la suppression du contrôle technique en France, que l'État s'occupe des routes et nous, on va s'occuper de l'état de nos motos", conclut-il au micro d'Europe 1.

Une manifestation est d'ores et déjà prévue pour le 4 février.