Vendée : l'abattoir de Challans placé en liquidation judiciaire, 140 licenciements

L'abattoir de Challans, en Vendée, qui emploie 140 salariés, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Poitiers, faute de repreneur, a indiqué samedi le maire de la commune.

Le tribunal a prononcé vendredi la liquidation judiciaire des quatre sociétés de la Covia : Sovia (transport), Covia filières viandes (transformation), la SEAC (abattage) et la Scop Coopérative Viande (éleveurs), entraînant la suppression de 140 emplois, a indiqué Serge Rondeau, maire de Challans, confirmant une information de la presse locale. Des centaines d'éleveurs sont également touchés.

Aucun repreneur ne s'est manifesté. Le tribunal a rendu cette décision en tenant compte du fait qu'aucun repreneur ne s'était manifesté. La société Bondy Viandes qui avait adressé une lettre d'intention n'a finalement pas donné suite. L'abattoir avait été revendu il y a une dizaine d'années par la mairie, qui ne souhaitait plus s'en occuper. "Ça s'est bien passé jusqu'à un premier dépôt de bilan il y a quelques années", a souligné le maire, qui évoque une "gâchis" et se dit "très triste".

"Comment a-t-on pu en arriver là en un an et demi ?" "C'est une tragédie pour les salariés, les éleveurs et le territoire du nord-ouest vendéen", a tweeté de son côté le député LREM Philippe Latombe. Selon Michaël Tariot, délégué syndical CFDT, la société est "très endettée" et les salariés risquent de se retrouver "avec le minimum du PSE" (plan de sauvegarde de l'emploi). "On n'a jamais su comment on a pu en arriver là en un an et demi, nous avions demandé à avoir accès aux comptes, en vain", a-t-il dit.

Malheureusement la liquidation de l'abattoir de Challans @covia est prononcée faute de repreneurs. Une tragédie pour les salariés, les éleveurs et le territoire du nord-ouest vendéen. Avec les acteurs locaux je resterai mobilisé pour accompagner les salaries et éleveurs. — Philippe Latombe (@platombe) 1 février 2019

Le maire pointe une mauvaise gestion de l'entreprise. "Les raisons de cette fermeture sont économiques, la gestion n'était pas à la hauteur des enjeux depuis quelques années, avec des mises aux normes qui auraient dû intervenir beaucoup plus rapidement, mais on sait aussi que les relations entre les deux exploitants de l'abattoir n'étaient pas bonnes", a précisé le maire, ajoutant que cet abattoir de proximité était "très investi dans les circuits courts". Serge Rondeau garde malgré tout "un peu d'espoir". "Les animaux et les consommateurs sont là, peut-être que dans quelques semaines, il y aura un repreneur. Nous avons mobilisé les services du département et de la région pour allouer des subventions en vue des remises aux normes." L'abattoir avait été fermé en décembre par arrêté préfectoral, faute d'avoir réalisé les travaux nécessaires.