Var : une opération de prévention organisée pour les contrevenants en excès sur les routes

C’est le début des vacances d’été pour un certain nombre d’entre vous ! Ce vendredi est classé orange dans le sens des départs et rouge en région parisienne. Le trafic sera chargé dès l'après-midi et jusqu'en soirée. Pour arriver à bon port, penser à votre sécurité. Les forces de l’ordre seront d’ailleurs sur la route de vos vacances, avec de nombreux contrôles tout l’été.

Hier, dans le Var, une opération de prévention et de sécurité routière était organisée, avec une alternative pour les contrevenants : être sanctionnés où passer quelques minutes dans des ateliers pédagogiques, pour notamment apprendre la règle du corridor de sécurité, encore trop ignorée par les automobilistes.

Des contrôles récurrents sur les routes cet été

Sur l’A9, hier, près de Perpignan un 26e fourgon a été heurté. Deux patrouilleurs étaient à bord. Le fourgon a été couché sur le flanc, mais heureusement, il n’y a pas eu de blessé. Pour Benjamin, ce sera une amende de 90 euros et trois points en moins pour téléphone au volant et un excès de vitesse. Il préfère opter pour le stage de prévention routière.

Chaque jour les patrouilleurs des sociétés d’autoroutes interviennent pour sécuriser les automobilistes tombés en panne ou des lieux d’accidents. "C'est notre cauchemar en tant que exploitant autoroutier" d'avoir un accident. "L'an dernier, on a eu 59 heures d'intervention fourgon et cette année, on est à 25 heures", explique Damien De Colonges directeur du réseau Escota dans la région Sud – Vinci Autoroute. Houda Vernhet, sous-préfète et directrice de cabinet du préfet du Var, ajoute : "Dès l'approche d'intervention sur un chantier, il faut s'en écarter largement ralentir."

Benjamin qui téléphonait au volant et en excès de vitesse, assure que la leçon sera retenue. "Il y a des choses comme le corridor de sécurité qui m'expliquait que je ne connaissais pas toutes les étapes que j'ai vues aujourd'hui jusqu'au niveau de la ceinture", détaille le conducteur. Et les contrôles seront nombreux cet été.