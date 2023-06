Action va créer 1.000 emplois à Valenciennes grâce à l'installation d'un entrepôt de distribution

Grâce à Action, l'enseigne à bas prix préférée des Français, 1.000 emplois vont être créés à Onnaing dans la métropole de Valenciennes. Un projet de construction d'un gigantesque entrepôt de 80.000 m² est en développement et alimentera tous les magasins Action des Hauts-de-France et de la Belgique. La plateforme logistique fait ainsi 11 fois la taille d'un terrain de football et permettra ainsi la création d'un millier d'emplois indirects, alors que le taux de chômage de la métropole s'élève à 12%.

De conditions de travail dégradées dans d'autres enseignes

Cette nouvelle est une bouffée d'oxygène pour les habitants, dont certains s'imaginent y travailler. "Je suis étudiant, donc pour compléter mes revenus, ça m'intéresserait", reconnaît ce jeune homme. Une autre Onnaingeoises confirme. "Cet entrepôt logistique donnera de l'emploi aux jeunes, surtout ici dans le Nord." L'enjeu à venir sera alors de former, recruter et trouver de la main d'œuvre. Et pour l'enseigne préférée des Français, le défi réside aussi dans la gestion de sa réputation : certains syndicats et salariés dénoncent dans les magasins des conditions de travail dégradées.

Ces derniers attendent alors de voir ce qu'il en sera pour les conditions au sein de l'entrepôt en devenir. L'implantation est l'aboutissement de quatre années de négociations entre le groupe néerlandais et les élus du Valenciennois qui ont même poussé pour faciliter l'accès au site directement par l'autoroute A2.