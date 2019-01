Val-d'Oise : enquête ouverte après l'exclusion d'une commerçante voilée d'un marché de Noël

Une enquête pour discrimination a été ouverte après l'exclusion d'une commerçante d'un marché de Noël par le maire de Saint-Gratien, dans le Val-d'Oise, en raison de son voile, a appris vendredi l'AFP auprès du parquet de Pontoise.

Le maire lui avait dit que son "foulard dérangeait". Le 30 novembre, lors de l'inauguration de ce marché où la commerçante tenait un stand de pâtisserie, le maire LR de la ville, Julien Bachard lui avait expliqué que son "foulard dérangeait", a témoigné la mère de famille auprès de l'AFP. Sollicité, le cabinet du maire a indiqué que l'élu ne souhaitait pas s'exprimer à ce sujet.

"J'ai constaté que vous portiez un signe religieux (...). Je vous ai demandé de vous faire remplacer ou d'adopter une tenue plus neutre en vous expliquant la nécessaire neutralité et laïcité des manifestations communales", explique Julien Bachard dans une lettre adressée à l'exposante et au CCIF (Collectif contre l'islamophobie en France), et consultée par l'AFP. Devant son refus, le maire lui a demandé de quitter le stand.

Plainte déposée contre le maire. "Rien ne peut justifier une telle attitude de la part d'un élu de la République. Le préjudice économique et moral causé par monsieur le Maire est considérable. Celui fait à ses enfants, témoins impuissants de la scène, l'est infiniment plus", dénonce le CCIF dans un communiqué. Cette commerçante "fait partie des récentes victimes de cette violente et humiliante campagne d''invisibilisation' de la femme musulmane voilée", estime l'association. L'exposante a déposé plainte contre le maire pour "discrimination commise en raison de l'appartenance religieuse par une personne dépositaire de l'autorité publique". Un recours a également été déposé devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre la mairie de Saint-Gratien "pour dénoncer un refus d'accès au stand" et réclamer une indemnité, a indiqué le CCIF.