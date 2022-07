Vague de chaleur : le pic attendu lundi selon Météo-France

Le pic de la vague de chaleur en cours devrait être atteint lundi prochain avec des pointes attendues entre 40°C et 42°C sur certaines régions, notamment dans le sud-ouest particulièrement affecté, a indiqué mercredi Météo-France. Sept départements restent en vigilance orange canicule (cinq dans le sud-ouest, l'Ardèche et la Drôme) et trois nouveaux départements (Alpes-de-Haute-Provence, Haute-Loire et Pyrénées-Orientales) ont été placés en vigilance jaune, portant le nombre total de départements à ce premier seuil à 27, selon l'actualisation mercredi à 16H00 de la carte de vigilance de Météo-France.

Une canicule équivalente à 2003

"Lundi devrait être la journée la plus chaude" a précisé lors d'un point presse Matthieu Chevallier, responsable de permanence pour la prévision à Météo-France. Ce jour-là, comme dimanche, des températures "de plus de 40°C sont possibles" sur les régions les plus touchées, Sud-Ouest et basse vallée du Rhône spécialement.

L'intensité de cette deuxième vague de chaleur à frapper le pays en un mois est d'ores et déjà estimée comme devant être "équivalente" à la canicule meurtrière d'août 2003, a relevé Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France, même si sa "sévérité", critère qui cumule intensité et durée, sera "inférieure", puisque sa durée est pour l'instant attendue entre 8 et 10 jours, contre deux semaines en 2003.

"La fin de l'épisode n'est pas encore prévisible"

Certaines régions devraient enregistrer au plus fort des températures "de 40 à 42 degrés", a-t-il encore indiqué. Certaines n'auront par ailleurs pas de répit, et la région de Toulouse par exemple pourrait connaître "sept à dix jours consécutifs à plus de 35°C". "La fin de l'épisode n'est pas encore prévisible", a souligné Claire Chanal, prévisionniste à Météo-France, soulignant qu'après le pic attendu en tout début de semaine "il y aura une baisse des températures, mais pas drastique, de quelques degrés à partir de mercredi ou jeudi".

La journée de lundi pourrait également s'approcher, voire égaler, le record de la journée la plus chaude en moyenne sur le pays depuis le début des mesures. Record qui est pour l'instant de 29,4°C le 25 juillet 2019 (ex-aequo avec le 5 août 2003). Le record de la nuit la plus chaude, avec une moyenne de 21,4°C, remonte à la nuit du 24 au 25 juillet 2019. D'ici là, le nord du pays notamment devrait bénéficier d'un répit avec un rafraichissement des températures, et vendredi sera la journée la moins chaude de cette deuxième vague de chaleur.

Des conséquences sur la durée

Ces épisodes et leur intensité se multiplient sous les effets du réchauffement climatique. Selon les études, le nombre de jours de vague de chaleur en France métropolitaine devrait être multiplié par 2 dans un scénario de forte baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre, par 3 dans un scénario de baisse modérée et être multiplié entre 5 et 10 fois dans un scénario de fortes émissions, a souligné Matthieu Sorel.