"Voilà, je suis prête !" : près d'un million de passagers dans les gares ce week-end

REPORTAGE

Près d'un million de passagers sont attendus dans les gares françaises en ce week-end de chassé-croisé de vacances. Dans chaque recoin de la gare Montparnasse à Paris vendredi, des voyageurs patientent, parfois assis sur leur valise. Un grand sourire se dessine sur les lèvres des aoûtiens, tandis que les juilletistes pensent déjà à la rentrée. Tous sont agglutinés sous les grands panneaux d'affichage en attendant les vacances.

Catherine est bien équipée pour rejoindre sa randonnée à travers les Pyrénées. "J'ai ma tente, mon duvet, des habits de rechange. Voilà, je suis prête !", lance-t-elle avec un large sourire. S'éloigner de Paris, elle en avait besoin après cette année de crise sanitaire. "Je vais oublier le Covid parce que je serai au grand air. Et peut-être ,qu'il va commencer à faire beau ?", espère-t-elle.

Une pause "pour mieux reprendre à la rentrée"

Un peu plus loin, Stéphanie et sa fille Mila attendent également sur le quai. Direction Brest pour trois semaines avec un beau programme à l'arrivée : "Profiter de ma fille et avoir du temps ensemble au bord de la mer." La petite Mila se voit même déjà "aller faire de l'escalade". Pour Stéphanie, la pause était obligatoire "pour mieux reprendre à la rentrée".

Mais il y a quand même quelques mines tristes dans la gare, celle des juillettistes. Yanis et Chloé rentrent de colo, quelques grains de sable dans les chaussures et des bibelots plein la valise. "C'est toujours un peu triste, on verse de petites larmes au départ", confie Yanis. "Ça s'est passé super vite ! On n'a pas eu le temps de trop profiter", déplore Chloé. Mais une chose est sûre : l'année prochaine, ils se retrouveront tous dans la même colo pour partager encore de bons moments.