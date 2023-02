Vacances d'hiver : les petites stations des Vosges attirent de nombreux touristes

REPORTAGE

Ce samedi sonne déjà la fin des vacances pour les écoliers de la zone A, mais pour ceux de la zone C, au contraire, c'est tout juste le début. Les habitants de Paris, Créteil, Versailles, Toulouse et Montpellier devraient être nombreux à se diriger vers les stations de ski. Si les Alpes attirent nombre de vacanciers chaque année, les petites stations des Vosges attirent elles aussi de nombreux touristes. Europe 1 s'est rendue à Gérardmer.

Une station réputée pour son ambiance familiale et ses prix abordables

Casque de ski vissé sur la tête, Noa et Lola dévalent les pistes bleues à toute vitesse. "C'était super", "je me suis éclaté, les cours étaient trop bien", lancent ces deux enfants au micro d'Europe 1. Après un début d'hiver difficile, la poudreuse est enfin présente dans la station avec 30 centimètres de neige en moyenne.

Aurélie, la maman, ne regrette pas d'avoir fait 500 kilomètres de route depuis Valenciennes pour venir dans les Vosges. "On voulait passer un petit moment tous ensemble et on a bien réussi !" Par chance, le soleil est aussi présent cette semaine. Aurélie recommande cette station de moyenne montagne réputée pour son ambiance familiale et ses prix abordables. Il faudra compter 31,50 euros pour un forfait journée complète.

Les réservations battent leur plein

"On trouve qu'il y a un peu plus de monde que par rapport aux années précédentes", poursuit-elle. Est-ce exact ? Si les tarifs peuvent attirer les touristes, Benoît Perrin, directeur de la station, refuse de donner des chiffres mais confirme que les réservations battent leur plein. "Pour l'instant, la fréquentation est au rendez-vous et les réservations sont encourageantes pour la semaine prochaine." Mais avec un mercure qui devrait dépasser les 15 degrés la semaine prochaine, la neige risque de disparaître à nouveau à Gérardmer.