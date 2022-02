Vacances scolaires : le succès des stages de révisions à distance

Cette année encore, les enseignements ont été chamboulés par le Covid-19. Entre 20% et 30% des cours, au secondaire, ont été annulés, entre janvier et février. Les vacances de février ont pu, ou peuvent, servir à rattraper ce retard. Plusieurs entreprises de soutien scolaire constatent que les stages "en distanciel" séduisent, bien que des cours en présentiel soient proposés aux élèves.

A LIRE AUSSI - Blanquer suggère d'ajouter des mathématiques au tronc commun en première et terminale

La formule-phare : deux heures de connexion par jour pour renforcer certains acquis. "On a des élèves qui sont à la montagne, skient avec leur famille la journée et suivent en fin d’après-midi un cours en ligne", commente Philippe Coléon, président d’Acadomia, leader du soutien scolaire en France.

Les stages prépas en visio préférés aux stages de révisions du bac

Pour l’entreprise, le distanciel représente désormais un tiers des stages de vacances scolaires, contre 5 % il y a deux ans. Il séduit les élèves en fin de collège et début lycée. En Première et Terminale, les cours en ligne qui remportent le plus de succès sont ceux des "prépas" à distance, qui permettent de réviser les épreuves de concours d’écoles post-bac. "Ça concerne essentiellement les préparations des écoles d’ingénieurs, des écoles de commerce, de sciences po, et de médecine", énumère Philippe Coléon. "Avant, les élèves étaient obligés de venir suivre le stage à Paris, là ils peuvent le faire de partout en France, même à l’étranger".

Ces stages-prépas ont davantage de succès que les traditionnelles sessions de "révisions du bac" auprès des élèves de Première et Terminale. Il y a en effet moins de pression sur les épreuves qui comptent peu, depuis la réforme, car le diplôme est très centré sur le contrôle continu.