Vacances : quand les forces de l'ordre assurent la surveillance de votre logement

REPORTAGE

C'est une statistique qui a de quoi inquiéter : au cours des six prochaines années, vous avez une chance sur dix de vous faire cambrioler. Et la période estivale est particulièrement propice aux infractions : 30% des cambriolages ont lieu pendant les mois de juillet et août. Alors pour éviter d'avoir une très mauvaise surprise en rentrant de congés, vous pouvez vous inscrire gratuitement à l'opération "tranquillité vacances". Un service mis en place par la police nationale et la gendarmerie qui effectuent des contrôles aux abords de votre domicile.

"On a les coordonnées de la personne et son adresse"

Entre deux interventions de police secours, Sébastien regarde sur son téléphone, sur une application dédiée, les quelque 200 logements inscrits à Strasbourg au dispositif "tranquillité vacances". "On est géolocalisé. Quand j'ai une pastille rouge, ça veut dire qu'il n'y a eu aucun passage. Donc, je vais prioriser ce passage-là, en cliquant dessus. Et on a les coordonnées de la personne et son adresse", explique-t-il sur Europe 1 avant de se rendre dans une ancienne ferme, en bordure de route, à Strasbourg.

"On jette un petit coup d'œil directement aux fenêtres, tous les accès et la porte principale du pavillon", souffle le policier. Aucun signe d'effraction : Sébastien reprend donc son téléphone.

Le propriétaire reçoit un mail ou un SMS notifiant le passage du policier

"On soumet notre passage sur l'application. Avez-vous noté quelque chose de particulier ? Non, en l'occurrence, non. Tout le monde s'enregistre en voyant ce qui se fait", souligne-t-il. Et grâce à cette manipulation, le propriétaire de la maison va recevoir un mail ou un SMS lui indiquant le passage des policiers.