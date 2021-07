Vacances : "La situation au Portugal et en Espagne est très préoccupante", persiste Clément Beaune

Vendredi, le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes, Clément Beaune, a déconseillé aux Français de se rendre en Espagne ou au Portugal pour leurs vacances en raison de l'épidémie de coronavirus repartie à la hausse. Invité dans le Grand Rendez-vous d'Europe 1/CNews/Les Echos dimanche, il a réaffirmé sa position. Le secrétaire d'Etat rappelle néanmoins qu'il n'existe pas d'interdiction de se rendre dans ces deux pays européens. "On peut y aller mais le pass sanitaire est obligatoire", insiste-t-il. Mais ils appellent les Français à être responsables.

Concernant la polémique créée par ses propos, Clément Beaune assume. "On nous a reproché d'être parfois trop laxistes sur les frontières. Je ne suis pas un enfermiste [sic], je suis pour la libre-circulation en Europe", avance le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes. Avant de poursuivre : "quand on fait ses choix de vacances on doit savoir qu'en Espagne ou au Portugal la situation est très préoccupante. D'ailleurs ces pays-là eux-mêmes ont pris des mesures car ils reconnaissent que la situation est difficile".

"On a une arme, c'est la vaccination"

Clément Beaune incite les vacanciers qui ont déjà réservé à faire attention sur place, et les autres à changer de destination. "Quand vous êtes, par exemple, Franco-portugais ou que vous avez de la famille au Portugal, je ne vais pas vous dire d'annuler vos vacances. Mais si vous êtes un jeune qui travaille au mois de juillet pour payer vos vacances, vous n'avez pas encore choisi avec vos copains là où vous partez en août, là je vous dis d'éviter les destinations à risques et d'en choisir une autre", continue le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes.

Enfin, pour partir plus facilement en Europe, Clément Beaune conseille de se faire vacciner. "On a une arme, c'est la vaccination. Donc, pour être tranquille, pour vos vacances, vaccinez-vous !", enjoint-il.