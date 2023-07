Vacances en train : 200.000 billets à tarif réduit sur les Intercités

Ces billets sont mis en vente jusqu'au 15 juillet, pour des trajets jusqu'au 31 août, sur les lignes comme Paris-Toulouse, Bordeaux-Marseille, Nantes-Lyon ou encore Paris-Briançon en train de nuit. Financée par l'État, qui subventionne les Intercités, cette mesure devrait permettre de "diviser par deux" le coût des billets, a assuré Clément Beaune à la gare d'Austerlitz, au matin des grands départs en vacances d'été.

Une "mobilisation générale pour agir sur les prix du train"

Cette "offre populaire" arrive à un moment où "on a beaucoup de débats sur les prix des trains", a souligné le ministre après avoir annoncé l'offre au micro, dans les halls de la gare. Les Intercités, bien plus lents que les TGV, "sont des trains de vie", "ce sont de vraies lignes qu'il faut aujourd'hui réhabiliter", a poursuivi Clément Beaune. "Si l'opération marche bien on continuera".

Alors que de nombreux Français n'ont pas les moyens de partir en vacances, le ministre a promis une "mobilisation générale pour agir sur les prix du train". "Je sais qu'on doit encore faire des efforts, la SNCF le fait, l'État l'accompagne, les régions aussi. Le prochain chantier, c'est de simplifier tout ça", a indiqué Clément Beaune.

Un passe unique pour les jeunes sur les trains régionaux, à l'image de ce qui est proposé en Allemagne, va être proposé avant l'été prochain, a-t-il assuré. La SNCF précise que 45% des billets sont encore disponibles pour cet été sur les trajets longue distance TGV et Intercités.