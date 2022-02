Dans les Vosges, les stations de ski affichent complet

REPORTAGE

Ce samedi débutent les vacances pour les enfants de la zone A, c'est à dire Bordeaux, Lyon, Grenoble, Poitiers, Dijon, Besançon, Limoges et Clermont-Ferrant. Bison Futé voit rouge sur les routes en région Auvergne-Rhône-Alpes et notamment aux abords des stations de ski. Mais il n'y a pas que dans les Alpes que les stations sont prises d'assaut. Dans les Vosges aussi, les vacanciers sont très nombreux.

Au pied des pistes, devant le chalet de l'école de ski de Gérardmer, une petite queue s'est formée. Mais la réponse des moniteurs est toujours la même. "Là le matin, j'ai des moniteurs en ski de fond, mais en alpin, j'ai déjà plus de place", dit l'un des moniteurs. Dans cette école, 100% des cours affichent complet, comme vient de le constater Cédric, venu de l'Aube, pour la journée, avec sa femme et ses 3 enfants : "On s'était dit, une station de ski comme les Vosges, c'est assez familial, et il y a des chances pour que on puisse arriver à faire quelque chose".

La station se prépare à une année record

David, à l'inverse, avait bien préparé son séjour, avant de partir de Bretagne : "On avait inscrit les filles, y'a un mois et demi - deux mois. On avait bien anticipé la chose. C'était bien joué, je pense".

Effectivement : les vacances de février représentent 70% du chiffre d'affaires de l'école de ski de Gérardmer. Et cette année, on devrait atteindre des records, se réjouit Thierry Bastien, le directeur de l'école de ski. "On sort de deux années un petit peu spéciales : une année 2019-2020 où y'avait peu de neige et où c'était compliqué, et puis, une année 2020-2021 où il y a eu le Covid. Donc là on ressent un gros besoin de refaire du ski." Un besoin qui se mesure aussi dans les hébergements, presque tous complets.