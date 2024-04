Vacances de printemps : circulation difficile en Île-France vendredi et samedi, selon Bison futé

La zone C, qui regroupe les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles, débute ses vacances de printemps à partir de ce vendredi soir. Bison futé a placé l'Île-de-France en jaune et annonce une circulation plus intense qu’à l’ordinaire dans le département, et plus particulièrement autour de Paris, dans le sens des départs.

Seule l'Île-de-France en jaune

Les nombreux bouchons récurrents liés à l’activité habituelle seront aggravés par les premiers départs en vacances. Jusqu’en début de soirée, la circulation sera difficile en direction des péages des autoroutes A10 et A6. Un pic d'embouteillages est d'ailleurs attendu de 17 heures à 19 heures.

Samedi 6 avril, au départ de l’Île-de-France, Bison futé prévoit à nouveau du jaune. La circulation sera également dense en direction des autoroutes A10 et A6. Ces axes routiers seront engorgés à partir du milieu de la matinée sur ces axes et les embouteillages perdureront jusqu’en milieu d’après-midi. L’autoroute A13 connaîtra également des difficultés de circulation dès le milieu de la matinée.

Le week-end du 13 et 14 avril plutôt calme

Dimanche, le trafic est annoncé vert dans toute la France. Hormis le département francilien, tout le reste du pays est par ailleurs placé en vert par Bison futé, vendredi 5 et samedi 6 avril.

La circulation sera à nouveau perturbée le vendredi 12 et le samedi 13 avril, selon Bison futé, qui a placé l'Île-de-France en jaune. En ce deuxième week-end de vacances, le trafic dans le reste de la France sera vert selon les premières estimations du Centre national d'information routière.