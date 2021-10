Vacances de la Toussaint : chez les loueurs de voiture, les réservations explosent

"Par rapport à 2019, on a un taux de réservation bien supérieur", avance Simon Baldeyrou, le président Europe de la plateforme d'autopartage Getaround. À l'heure des vacances de la Toussaint et de ce week-end prolongé, les loueurs de véhicules connaissent des niveaux records de réservation et dépassent les niveaux connus avant la pandémie de Covid-19. "On a à peu près 90% de réservation de nos voitures et pourtant on a augmenté notre parc de voitures d'à peu près 70% en deux ans", affirme Simon Baldeyrou.

+30% de réservation

Un engouement que confirme Benoît Sineau, PDG de Ouicar, un site de location de voiture entre particuliers, plus de 30% de réservation par rapport à un week-end habituel. Des niveaux records pas très étonnants si l'on compare aux chiffres de 2020 dans une France qui allait connaître un mois de novembre, entre restrictions de déplacements et couvre-feux, mais qui restent significatifs lorsque l'on compare à 2019.

Un secteur en pleine croissance

Benoît Sineau note aussi une évolution dans les habitudes : plus de déplacements dès le jeudi notamment avec l'amplification du télétravail, plus d'anticipation aussi et puis des automobilistes qui y trouvent une manière de financer l'achat d'une voiture plus récente. "On a beaucoup de propriétaires de voitures qui nous disent 'la voiture de huit ou neuf ans d'âge, je l'aurais certainement encore gardé trois ou quatre ans et comme je peux cofinancer une partie de l'achat du véhicule en la mettant à la location, je viens de la changer'", explique le PDG.

"Ils partent effectivement soit sur de l'électrique, soit sur des véhicules hybrides, mais en l'occurrence des véhicules qui sont beaucoup plus vertueux d'un point de vue environnemental", ajoute-t-il. Les loueurs de voitures ont bien compris cette demande. Ils ont décidé de s'adapter en proposant des véhicules "propres" et de continuer leur importante croissance : le secteur de l'autopartage attire plus de 300.000 personnes par an.