Vacances : connaissez-vous réellement les signes avant-coureurs de la fatigue au volant ?

Ce week-end encore était placé sous le signe des vacances. Près de 1.000 kilomètres de bouchons cumulés ont été enregistrés. Pour bien connaître les règles de sécurité sur la route, la préfecture de l'Ariège a organisé une opération sensibilisation pour qu'elles soient bien appliquées.

"C'est important de s'arrêter au minimum 15 minutes et repartir dès que l'on se sent mieux"

Juste après l'heure du déjeuner, un barrage de gendarmerie est installé face à une automobiliste. L'adjudant de la brigade motorisée de Pamiers pose une série de questions. L'objectif ? Prévenir la somnolence au volant : "Quand vous êtes assise en train de lire, est-ce que vous avez tendance à tomber sur le livre ? Et dans une voiture immobilisée depuis quelques minutes, par exemple dans les embouteillages, est-ce que vous avez tendance à piquer du nez ?".

À l'issue de l'entretien, chaque voiture repart avec un flyer en plus d'un rappel des signes avant-coureurs de fatigue : "Surveiller son état. Si on commence à avoir la nuque raide, si on commence à piquer du nez, à avoir la bougeotte sur le siège, et si vraiment, on sent que les paupières deviennent lourdes et qu'on commence à piquer du nez, c'est important de s'arrêter au minimum 15 minutes et repartir dès que l'on se sent mieux".

Du côté des usagers, cette démarche semble être appréciée malgré l'immobilisation de la voiture pendant quelques minutes : "Moi, je trouve ça très bien. Sincèrement, comme je le disais aux gendarmes, il y a énormément d'accidents sur cette route. Donc ce n'est pas grave, ce ne sont que quelques minutes de notre temps et ça peut prévenir pas mal de personnes, donc ça ne me gêne pas".

Pour rappel, la somnolence au volant est la deuxième cause de mortalité sur la route.