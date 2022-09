US Open : à l'aube de la demi-finale, immersion dans le premier club de Caroline Garcia

La demi-finale de la Française Caroline Garcia à l'US Open sera très suivi du côté de Villeurbanne, à côté de Lyon. Elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur, 5e mondiale et finaliste du dernier Wimbledon. À 6.000 kilomètres du court central, la joueuse pourra compter sur les encouragements de son tout premier club de tennis, l'ASUL.

Caroline Garcia, c'est l'idole des enfants du club. D'ailleurs, un peu partout dans le hall, s'affichent les photos et le sourire de la championne. Pour Thomas, 9 ans, c'est un modèle : "Je l'aime bien, par exemple, son revers, je l'adore et aussi son service, j'espère qu'un jour je pourrais faire un revers et un service comme elle."

"Elle a un jeu hyper brillant"

Caroline Garcia, est arrivée à l'ASUL, au même âge, à 9 ans. Une joueuse qui affichait déjà les qualités qui font la différence aujourd'hui, se souvient Muriel Mérolle, son entraîneuse de 2002 à 2007. "Avec elle, ça va très vite, c'est en trois ou quatre coups de raquette. Je me régale à la voir jouer. Elle a un jeu hyper brillant, il y a beaucoup de points gagnants. Elle a toujours joué comme ça. Petite, c'était une gamine qui tentait beaucoup, qui frappait la balle comme elle pouvait à l'époque parce qu'elle n'avait pas un gros gabarit. C'était quelqu'un qui voulait aller vers l'avant, c'est sa nature", raconte-t-elle.

Garcia reviendra-t-elle avec le trophée ?

Caroline Garcia, fidèle à son club dont elle est toujours licenciée, vient ici une fois par an, pour le plus grand bonheur de Juliette, 14 ans : "J'ai déjà joué avec elle, c'était super, on a échangé quelques balles. Juste le fait qu'elle vienne ici, ça nous donne un exemple."

Ici, on rêve donc de la voir revenir dans quelques semaines avec le trophée de l'US Open dans les mains. En attendant, une bonne partie des membres du club seront cette nuit devant l'écran géant, installé à deux pas des courts où Caroline a tapé ses premières balles.