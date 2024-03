Une rave party rassemble plus de 6.000 personnes en Bretagne

Plus de 6.000 personnes étaient rassemblées samedi matin pour une rave party sur l'aéroport de Quimper, malgré un arrêté d'interdiction de la préfecture du Finistère, a annoncé cette dernière dans un communiqué de presse. Les "teufeurs" ont afflué samedi au petit matin sur la plateforme aéroportuaire de Pluguffan, près de Quimper, dont l'activité commerciale est interrompue depuis novembre dernier. "A cette heure, le rassemblement sur l'aéroport de Pluguffan s'élève à plus de 6.000 personnes (plus de 2 000 véhicules)", a précisé la préfecture, dans un communiqué diffusé samedi à 9H30.

Dans la nuit de vendredi à samedi, "plusieurs véhicules ont été contrôlés dans le secteur de Châteaulin (Finistère) permettant la saisie de 65 m³ de matériel type sound system ainsi que plusieurs véhicules et un groupe électrogène de grande capacité", a-t-elle précisé .

Une rave party non autorisée

Mercredi, le préfet du Finistère avait pris un arrêté d'interdiction des rassemblements festifs à caractère musical non déclarés durant le week-end de Pâques, faisant état d'"informations" sur une éventuelle "rave-party ou tecknival" organisées "entre le 29 mars et le 2 avril 2024".

"Face à cette rave party non autorisée, les services de l'État sont pleinement mobilisés", indique la préfecture dans son communiqué, ajoutant qu'un équipage de pompiers et une trentaine de gendarmes étaient déployés sur le site. "Des renforts mobiles sont attendus", est-il précisé.