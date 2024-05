Une nouvelle vie pour nos articles de sport et loisirs

SPONSORISÉ

Les Trophées Europe 1 de l’avenir récompensent les entrepreneurs qui œuvrent pour notre futur. Tout comme eux, Derichebourg s’engage auprès des entreprises et collectivités pour accompagner des projets d’avenir et soutenir le dynamisme des villes. En ce sens, et en cette année placée sous le signe du sport, Derichebourg met en lumière la filière à Responsabilité Elargie des Producteurs des Articles de Sport et de Loisirs. Une filière en plein déploiement à l’échelle nationale, dont on peut déjà observer les premiers résultats.

Un nouveau destin pour les articles usagés

L’idée de la REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) est que les fabricants prennent en charge la fin de vie du produit qu’ils commercialisent sur le marché français, y compris au travers de la vente en ligne. La collecte de déchets d’articles de sport et de loisirs (ASL), le recyclage du matériel usagé ou la remise en état pour le marché de la seconde main font partie des solutions pour leur offrir une seconde vie.

Pour les ASL par exemple, les produits concernés sont nombreux : les cycles, le matériel de fitness, d’équitation, de sports de raquette ou de ballon, les piscines gonflables ou encore les protections pour l’escalade et les sports et loisirs nautiques…

Un marché en pleine mutation

Aujourd’hui, sur environ 186.000 tonnes d’articles de sport et de loisirs mis sur le marché, l’estimation du nombre d’équipements en fin de vie s’élève à 104.000 tonnes en France, dont 30.000 tonnes de cycles et trottinettes. Le taux de recyclage attendu de ces produits est de 60%.

La filière REP a pour but de soutenir le réemploi, la réutilisation et la réparation des ASL. Cela passe par la réduction des quantités d’ordures ménagères et une gestion des déchets repensée, autant au niveau de la collecte que du recyclage. Quand ils ne sont plus utilisables ou réparables, les matériaux peuvent être recyclés. Aujourd’hui, des entreprises comme Derichebourg innovent pour optimiser le transport vers les sites de recyclage, la transformation de certains matériaux en matières recyclées ou encore la valorisation énergétique des fractions non recyclables.

Bien plus que des déchets

Prenons l’exemple d’un vélo hors d’usage. Après l’avoir broyé en morceaux, différentes techniques sont utilisées pour en séparer les composants ; le processus ne sera pas le même pour le plastique que pour l’acier, l’aluminium ou le cuivre. Cette manœuvre permet de voir naître d’autres matières premières : l’acier sera utilisé dans le secteur du bâtiment, l’aluminium servira pour le moteur d’une voiture. La selle et la mousse deviendront de nouveaux combustibles pour remplacer les combustibles fossiles. Quant aux pneus, triés en amont, ils pourront être récupérés par des start-ups spécialisées qui les réutilisent pour créer, par exemple, des accessoires de mode.