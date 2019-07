"Une méthode rapide, en autonomie totale" : des militaires conseillent les civils pour mieux dormir

REPORTAGE

Les Français dorment mal, et les vacances n'y arrangent rien : selon une étude IFOP pour MMA, révélée vendredi par Europe 1, 78% de la population raccourcit son temps de sommeil à la veille du départ en congé, en se levant plus tôt ou en se couchant plus tard. Un déficit qui vient s'ajouter à des statistiques déjà alarmantes : un Français sur quatre se plaint de ne pas dormir assez, et la dette chronique de sommeil affecte un tiers des habitants de l'Hexagone. Pour tenter d'y remédier, certains se tournent vers... l'armée.

Des techniques de récupération mentale et physique

À la fin des années 1990, les militaires ont en effet mis au point des techniques de récupération mentale et physique pour les combattants. À l'hôpital des Armées de Bégin, en banlieue parisienne, ils livrent ces conseils aux civils lors d'ateliers auxquels Europe 1 a pu assister, au côté d'une vingtaine de participants.

Plongés dans la pénombre, ces mauvais dormeurs sont allongés dans des transats, parfois avec des bandeaux sur les yeux, et se laissent guider par la voix du Major Pierre-Emmanuel, un moniteur qui enseigne l'art des micro-siestes. "Vous pouvez fermer les yeux, tout doucement. Vous pouvez vous concentrer, tranquillement, sur votre respiration", leur intime-t-il.

"Les sensations de chaleur dans les mains, c'est impressionnant"

Dans l'assistance, les problèmes sont divers et les avis, plutôt positifs. "Je fais de l'apnée du sommeil, j'ai un traitement pour dormir et j'aimerais bien arrêter", témoigne une participante. "Je suis trader, dans les salles de marché quand vous voyez les courbes qui partent dans tous les sens...", raconte un autre. "C'est cette notion de lâcher prise qui m'a beaucoup plu. Les sensations de chaleur dans les mains, c'est impressionnant."

Les instructeurs sont formels, avec des techniques éprouvées sur le terrain : 20 minutes de sieste permettent de récupérer 2 heures de sommeil. "La méthode militaire pour récupérer dès qu'on peut sur le terrain c'est une méthode rapide, qu'on peut faire en autonomie totale, n'importe où", explique l'instructeur, livrant les conseils de base : "Déjà respirer, et puis essayer de visualiser, fermer les yeux et faire un petit scan du corps, se relâcher."