Une manifestation anti-Amazon près de Nantes va-t-elle créer une nouvelle ZAD ?

REPORTAGE

C'est sur la petite commune de Montbert, au sud de Nantes, que le géant américain Amazon prévoit d'installer une de ses plus grosses plateformes logistiques en France, 185.000 mètres carrés, ce qui provoque la colère d'une dizaine d'associations et les rêves d'une nouvelle ZAD pour les plus radicaux. Une manifestation a lieu ce samedi contre cette installation d'Amazon dans la région.

"Amazon va faire bouger la commune"

Au bas mot, un millier d'anti-Amazon sont attendus sur le site de Montbert. La préfecture redoute la présence parmi eux de membres de l'ultra-gauche, anciens combattants de Notre-Dame-des-Landes, qui pourraient créer ici une nouvelle ZAD. Une idée qui angoisse Haïda, épicière rencontrée par Europe 1 : "J'habite juste derrière et ça me fait un peu peur. C'est chaud, quand même, et surtout maintenant avec le Covid, avec tout ce qui en passe, les moments difficiles, il ne manquait plus que ça…", déplore celle pour qui l'arrivée de cette plateforme est plutôt une bonne nouvelle. "Amazon, ça va faire bouger la commune, ça va ramener du monde ! On est là pour aider la commune ou pour que tout ça soit fermé ?"

Fouilles de véhicules renforcées

Les autorités ont interdit le transport de matières dangereuses et d'objets pouvant constituer une arme, et les fouilles de véhicules et de personnes seront renforcées. "Voir une minorité empêcher les projets avec de telles manifestations, avec des risques d'occupation, avec de l'ultra violence... Moi, je trouve ça scandaleux", s'énerve le président Les Républicains de la Communauté de communes de Grand-Lieu, Johann Boblin, que ces menaces indisposent. "Nous allons avoir des filières entières qui vont connaître des plans sociaux. Amazon, en période chargée, c'est 2.000 à 2.500 emplois !"