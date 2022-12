«Une journée de stress énorme» : à Montparnasse, la grève SNCF mène la vie dure aux voyageurs

Pas facile pour les voyageurs de rester serein devant le tableau d'affichage de la gare Montparnasse, à Paris. Beaucoup ont les sourcils froncés, d'autres s'agacent en raison de la grève SNCF particulièrement suivie ce week-end : six TGV et Intercités sur dix restent à quai jusqu'à dimanche. Rencontrée par Europe 1, Clémentine raconte qu'elle devait partir ce vendredi matin, mais que son train, annulé, l'oblige à s'impatienter. "Il y a eu une journée de stress énorme", confie la jeune femme.

Qui poursuit : "Je vais rentrer plus tard chez moi et je ne suis pas sûre d'avoir un bus. Du coup, j'ai dû m'organiser autrement et payer le billet de train plus cher. Je l'ai payé 111 euros, juste le retour, alors qu'à la base, j'avais payé 110 euros l'aller-retour", souffle-t-elle.

La voiture plutôt que le train

Si Clémentine a eu la chance de trouver un autre billet, d'autres voyageurs de la gare Montparnasse n'ont pas eu cette chance. Parmi eux, Nicolas qui ne pas rejoindre Dax en train. Il a donc prévu de finir son trajet en voiture. "C'est mon père qui va faire l'aller-retour Dax-Bordeaux pour venir me chercher", explique-t-il, précisant que ce voyage fait "une heure et demie de voiture aller, une heure et demie au retour, soit trois heures de voiture".

Pour les chanceux qui sont arrivés à Paris à destination sans problème, la question du retour dimanche se pose. C'est le cas de Baptiste : "On croise les doigts ! Quand j'entends les histoires de mes amis, où ça s'est mal passé avec leurs billets de train... On sait qu'à tout moment, même là, ce (vendredi) soir, les trains peuvent être supprimables !", sourit jaune ce voyageur. Et les perturbations vont se poursuivre tout ce week-end gare Montparnasse, puisque seulement un train sur deux y circuleront. La reprise progressive du trafic est prévue lundi.