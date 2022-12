«C'est pénible mais on n'a pas le choix» : la grève à la SNCF perturbe les voyageurs

Trois jours compliqués s'annoncent si vous devez prendre un TGV ou un Intercités. Seuls quatre trains sur dix sont en circulation jusqu'à ce dimanche en raison d'une grève des contrôleurs de la SNCF. Les chefs de bord réclament une hausse des salaires et plus de recrutement. Europe 1 s'est rendue à la gare Montparnasse à paris où les voyageurs doivent se réorganiser.

Se faire rembourser ou acheter un billet plus cher

Pour voyager, c'est un parcours du combattant. Valise à la main, Martin devait partir samedi mais son train annulé, il n'a plus d'autre choix que celui de partir plus tôt et donc de poser un jour de congé ce vendredi. "Le train était à 71 euros [pour un trajet] Roissy-La Rochelle, ça m'a coûté 30 euros de plus, c'est pénible mais on n'a pas le choix", lance-t-il au micro d'Europe.

Face à cette grève, les voyageurs peuvent se faire rembourser ou changer de train pour un prix plus élevé comme Martin. D'autres comme Carlita ont opté pour une solution radicale, monter coûte que coûte dans un train avec sa fille avec le mauvais billet, faute d'avoir pu trouver un train disponible. "On s'est dit qu'on allait essayer de monter dedans, voir comment ça se passe, comment on est reçu à l'entrée du train", raconte-t-elle. "Il y avait effectivement des contrôleurs qui nous ont salué mais qui n'ont pas cherché à savoir si on avait les tickets pour le bon train. C'est vrai que sur le coup, on a stressé, je ne vous cache pas qu'hier soir, c'était compliqué."

De nombreuses perturbations à prévoir

Pour ceux qui sont arrivés à destination sans problème, comme Adèle, ils ne savent pas encore s'ils pourront bien repartir dimanche. "Advienne que pourra", s'exclame-t-elle. "Si je ne peux pas rentrer à temps, on fera appel à la famille pour les enfants parce qu'il y a école le lundi matin. Et forcément, ça m'inquiète parce que j'aimerais bien ne pas avoir de galère dimanche pour rentrer maintenant, il faut vivre donc on verra", témoigne-t-elle sourire aux lèvres. De très nombreuses perturbations sont à prévoir, surtout à la gare Montparnasse à Paris où seulement un train sur deux est en circulation ce week-end.

La direction dit avoir proposé "une augmentation de la prime de travail de 600 euros par an pour tous les chefs de bord", une intégration "partielle" de celle-ci "au salaire fixe en 2024", "l'accélération de la progression de la rémunération" et "le passage à deux chefs de bord par rame pour tous les TGV Inoui d'ici à trois ans". Des propositions qui n'ont pas calmé la mobilisation.