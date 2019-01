Une "gilet jaune" victime de violences policières à Toulon témoigne : "Il m'a donné un coup de tête au niveau du haut du nez"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Après la vidéo d'un boxeur portant des coups à un gendarme mobile, une autre vidéo, diffusée dimanche, est devenue virale. Celle-ci montre un policier frappant, à mains nues, un homme qui semblait être déjà maîtrisé, puis un autre lors d'une interpellation extrêmement musclée sur le capot d'une voiture. Tout cela s'est passé à Toulon samedi pendant la manifestation des "gilets jaunes".

Les témoignages affluent contre ce policier. Le policier en question n'est autre que Didier Andrieux, commissaire divisionnaire à Toulon et fraîchement décoré de la légion d'honneur. Sur les réseaux sociaux, il est devenu le symbole des violences policières et les témoignages affluent contre lui.

Comme celui de Séverine Charpentier, qui assure avoir été victime d'un coup de tête par ce même commandant. Son certificat médical vient prouver l'entorse cervicale et les 48 heures d'ITT. Elle a porté plainte contre X (et non contre Didier Andrieux). Âgée de 35 ans, elle est ambulancière et "gilet jaune" depuis le début de la mobilisation. Samedi, elle manifestait pacifiquement avec deux amies quand elle aperçoit un jeune se faire interpeller un peu trop violemment à son goût. Elle implore alors de le laisser tranquille.

"Il m'a demandé de me 'casser de là'." "A ce moment-là, un autre policier, qui lui était habillé en tenue de motard, sans casque, s'est rapproché de moi et m'a demandé de me 'casser de là'. Je lui ai juste répondu : 'C'est comme ça que vous vous exprimez vous ?' Je pense que ça lui a déplu. Il a foncé sur moi et juste avant il a dit : 'Et toi, en plus, tu es une fille !' Et il m'a donné un coup de tête au niveau du haut du nez", raconte-t-elle sur Europe 1.

Choquée, elle se fige et se met à pleurer, de douleur et de stress, explique t-elle. Le policier, lui, s'en va. Après un passage aux urgences, elle regarde alors les vidéos des affrontements à Toulon, devenus virales. Elle reconnait immédiatement Didier Andrieux. C'est à ce moment-là qu'elle s'est décidé à porter plainte.

"Cette personne-là, à ce moment-là, n'a pas fait son travail correctement." "J'attends la suite. J'espère que je serai encore convoquée, quitte à ce qu'il y ait un affrontement. Je sais très clairement ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Cette personne-là, à ce moment-là, n'a pas fait son travail correctement", lâche-t-elle. Aujourd'hui, elle lance un appel pour savoir si quelqu'un a filmé la scène. Une preuve qui, selon elle, servira à la justice.