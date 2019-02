Une bombe artisanale explose devant un centre des impôts dans le Gard

Une bombe artisanale a explosé lundi soir devant un centre des impôts de Villeneuve-les-Avignon, dans le Gard, sans faire ni dégât ni victime, a-t-on appris mardi matin de sources policière et judiciaire. Un peu après 22h lundi, une riveraine a entendu comme un coup de feu dans le centre de la commune située en face d'Avignon, de l'autre côté du Rhône, a-t-on précisé de source policière. Un périmètre de sécurité a été mis en place par la police devant le centre des finances publiques dont une paroi a été noircie par l'explosion de la bombe artisanale. Aucune revendication n'a été retrouvée sur place et aucune interpellation n'a été effectuée à ce stade.

Fils électriques et gros pétard. "Une enquête en flagrance pour destruction par moyen dangereux pour les personnes" a été ouverte par le parquet de Nîmes et confiée à la sûreté départementale d'Avignon, a précisé le vice-procureur de la République de Nîmes Patrick Bottero. De source policière, la bombe artisanale était composée d'une pile, de fils électriques et d'un gros pétard.