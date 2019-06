Un tiers des Français mangent en consultant leur smartphone : "Ça devient une habitude..."

Il n'est jamais bien loin de nous, même pendant les repas. D'après une étude de l'institut Kantar en partenariat avec Amora, un tiers des Français utilise systématiquement leur smartphone pendant les repas. Un chiffre qui grimpe même à 50% pour les 18-34 ans.

Pour se convaincre de la véracité de ce phénomène impressionnant, il suffit d'observer une terrasse de café. "Si je suis seule, c'est sûr que je consulte mon smartphone", avant une femme au micro d'Europe 1. "Si je suis avec quelqu'un et que je reçois un message ou une notification, je l'ouvre tout de suite", poursuit-elle. Même son de cloche pour cet homme à deux tables de là : "Ça devient une habitude, donc il n'y a plus de remarque vis-à-vis de ce comportement".

Une addiction ?

"Lors d'un déjeuner entre collègues, on peut être dix à table et très rapidement, je m'aperçois que huit sont sur leur smartphone", explique un autre. "Il m'est arrivé de leur dire 'les gars on mange tous ensemble, on range les téléphones'".

Pourtant, 53% des personnes interrogées lors de cette étude estiment que le repas est un moment de partage, mais n'arrivent pas pour autant à déconnecter. Un phénomène que l'on retrouve également dans un cercle intime. "Quand on voit aujourd'hui les couples sur leur smartphone en permanence lorsqu'ils sont en train de déjeuner ou de dîner, est-ce qu'ils n’ont plus rien à se dire, ou est-ce qu'on est dans une addiction ?", se demande le docteur Lowestein. Pour cet addictologue, "la personne avec son écran est devenue tellement dépendante de son activité qu'elle ne développe pas ce lien social suffisamment".

Alors pour retrouver le plaisir de partager un repas, il conseille de passer son téléphone en mode avion, et de ne pas le poser près de son assiette. Un bon moyen pour éviter toute tentation.