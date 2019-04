Un site pour noter son médecin : "On travaille pour les patients, pas contre les médecins"

INTERVIEW

Noter son médecin comme son chauffeur VTC ou un restaurant, c'est désormais possible. C'est ce que propose le site "Medieval4i" aux patients français. Les médecins ont été particulièrement choqués en apprenant l'existence d'une telle plateforme. Le patient "ne peut pas évaluer la compétence de son médecin" car "ce n'est pas le rôle du patient", répond le fondateur du site Mathias Matallah, à Matthieu Belliard sur Europe 1. "On travaille pour les patients, pas contre les médecins."

Modération "très stricte" des commentaires

Concrètement, le patient "peut évaluer un certain nombre de critères", cinq précisément. Il y a "le temps que le médecin consacre au patient, l’explication qu’il lui fait des traitements" et puis "la ponctualité, l’accueil et l’écoute". "Ce sont des critères simples" qui permettent au patient de "parfaitement évaluer ce qu’il se passe". Avec les notes de patients sur les différents critères, une note moyenne est calculée et attribuée au médecin.

"Ce qui est très important aussi, ce sont les commentaires qui sont faits derrière. Ils sont souvent encore plus indicatifs", précise Mathias Matallah. Il assure toutefois qu'une modération "très stricte" des commentaires est mise en place.