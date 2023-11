«Un renouveau et une école superbe» : à Strasbourg, un établissement rouvre ses portes après les émeutes

C'est un retour à l’école un peu particulier qu'ont vécu ce mardi matin 240 élèves de l'école élémentaire Marguerite-Perey à Strasbourg. L'établissement avait été incendié durant des émeutes qui s'étaient déroulées dans la nuit du 29 au 30 juin dernier. Depuis, l’établissement était fermé. Mais après quatre mois de travaux, les enfants ont arboré de grands sourires et ont enfin pu retrouver, dans la joie, leur école fraîchement rénovée. Depuis septembre, ils étaient scolarisés dans d'autres établissements du quartier.

Tout le mobilier changé

Manon, 9 ans, et sa mère Cindy ont confié au micro d'Europe 1 leur soulagement. "Je suis heureuse de la retrouver parce qu'elle m'a beaucoup manquée", explique la jeune fille. "Avec les incendies, c'est vrai que c'était très compliqué pour les enfants. Ils étaient très déboussolés", décrit la mère de famille. "C'est quand même malheureux de s'attaquer à des écoles, on ne fait pas ça. Mais bon, on tourne la page. Ils reviennent dans leur école, ils sont contents, c'est l'essentiel", affirme Cindy.

Les murs, les sols, les plafonds ont été décontaminés et repeints. Les fenêtres brisées ont évidemment été changées, tout comme le mobilier. "Quelques semaines très compliquées et aujourd'hui (mardi), un renouveau et une école superbe", décrit Nathalie Amannn la directrice de l'établissement. "On est très content. Hier (lundi), nous avons tout installé avec les enseignants et aujourd'hui, on peut enfin accueillir les enfants". Ne reste plus maintenant qu'à remplacer les centaines de livres partis en fumée dans la bibliothèque de l'école.