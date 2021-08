Un pharmacien pris pour cible par des anti-pass sanitaire à Montpellier : "C'est inadmissible"

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a dénoncé sur Twitter "l'intimidation et la violence" exercées par les manifestants concernés. Samedi, une vidéo publiée par le journal Midi Libre montrait un pharmacien obligé de plier sa tente de tests face à des insultes de manifestants anti-pass sanitaire à Montpellier. Sur Europe 1, Yorick Berger, pharmacien et secrétaire général du syndicat des pharmaciens à Paris, fait part de son indignation.

Leur projet ? Le chaos. Leur cible ? Ceux qui nous protègent. Leur méthode ? L’intimidation, la violence.



À ceux-là, nous ne céderons rien. Un immense merci à tous les pharmaciens, à tous les soignants mobilisés au cœur de l’été pour nous protéger. Les Français vous soutiennent. https://t.co/bSFUCJ0rDs — Gabriel Attal (@GabrielAttal) July 31, 2021

"Je suis entièrement solidaire avec mes confrères", assure-t-il, rappelant le rôle essentiel des pharmaciens depuis le début de la crise sanitaire. "On est sur le pont depuis le début de la pandémie. On était là pendant le confinement, on a délivré des masques gratuitement à la population quand c'était la pénurie... On fait notre devoir pour protéger la population et éviter l'enrayement du système."

"J'espère que le ministre de l'Intérieur va se saisir du dossier"

"Se faire agresser, c'est juste inadmissible", poursuit Yorick Berger, qui espère que "le ministre de l'Intérieur va se saisir du dossier".

"On nous propose un vaccin qui est nouveau, on peut se poser des questions, mais on est dans un pays civilisé", conclut le pharmacien. "Nous sommes en France, le pays des libertés, et quand on vient menacer des personnes qui font leur travail pour le bien-être collectif, il y a un gros souci."