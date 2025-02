Un musée au cœur d'une zone de deal à Rennes : «L'idée est excellente mais la temporalité est catastrophique» juge Charles Compagnon

Charles Compagnon, président du groupe d'opposition d'Horizons à Rennes, est intervenu dans l'émission "Pascal Praud et vous" ce lundi, pour commenter le projet d'ouverture d'un nouveau musée situé dans un quartier miné par le trafic de drogues. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

À Rennes, un nouveau Musée des Beaux-Arts a ouvert en plein cœur du quartier de Maurepas, une zone de deal connue pour ses nombreuses fusillades liées au narcotrafic. L'inauguration a eu lieu samedi. "C'est un musée qui a été construit contre une grande barre d'immeubles", qui est "l'un des plus gros points de deal de la ville", relate Charles Compagnon, président du groupe d'opposition d'Horizon à Rennes.

"Il faut d'abord sécuriser le quartier"

Alors que la construction de l'annexe du Musée des Beaux-Arts avait été annoncée en 2021, le point de deal existait déjà et "si on veut être honnête, ça a empiré en 2022-2023", explique Charles Compagnon. Le musée, d'une surface de 400m² sur deux niveaux, accueillera deux expositions temporaires par an et l'entrée sera gratuite.

L'objectif ? : "Faire tomber toutes les barrières physiques, économiques et sociales, logiques qui empêchent certaines personnes de franchir le seuil d'un musée", avait indiqué le premier adjoint à la mairie de Rennes. S'il trouve l'idée "excellente", Charles Compagnon juge la temporalité "catastrophique". "Il faut d'abord sécuriser le quartier" et "donner aux quartiers ce que les gens attendent vraiment", avant d'amener la culture.

Alors que les élections municipales approchent, l'opposition "sera massive et surtout, elle sera rassemblée", prévient Charles Compagnon, "parce que la situation de la ville est tellement dramatique et je pèse mes mots".