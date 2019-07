Un migrant tentant de rejoindre l'Angleterre à la nage récupéré au large de Calais

Un migrant qui tentait de rejoindre l'Angleterre à la nage équipé de palmes et d'une bouée a été récupéré mardi en "légère hypothermie" à environ cinq kilomètres au large de Calais, a annoncé dans un communiqué la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

L'homme retrouvé en "légère hypothermie"

Vers 6h30, la préfecture maritime a été prévenue par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Gris-Nez qu'un bateau de pêche était "au contact" d'un migrant "équipé de palmes et d'une bouée" qui "tentait de se rendre en Angleterre à la nage". Une vedette de la gendarmerie maritime a alors été dépêchée pour aller récupérer cette personne "en légère hypothermie", dont ni l'âge ni la nationalité n'ont été précisés. L'homme a été pris en charge par les secours et la police aux frontières au port de Calais.