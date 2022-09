Un joyau réchauffant enflamme le Palais de Tokyo

L’ambiance est confidentielle. On pénètre prudemment dans cette salle ronde du Palais de Tokyo, au cœur du 16e arrondissement de Paris – et il ne faudrait surtout rien faire tomber. Murs plaqués or, moquette au sol et vigiles sous pression puisque derrière ces rideaux dorés, se trouve un trésor. Le soleil d’or ! Un diamant jaune brillant de mille feux, de la taille d’un glaçon au charisme hypnotique.

Ce joyau est signé du bijoutier Fred joaillier créateur depuis 1936. Son créateur est Fred Samuel, un Argentin né à Buenos Aires et mort en France en 2006, qui a connu la gloire avec sa boutique place Vendôme à Paris. Des créations gorgées de lumière et de joie de vivre, qui sont exposées dans une exposition rétrospective dès ce mercredi jusqu'au 24 octobre au Palais de Tokyo, dans le 16e arrondissement. Parmi elles, le fameux diamant - l'un des plus gros taillés au monde.

Une "valeur inestimable"

"En 1977, on le découvre aux États-Unis, nous le vendons ensuite chez Maxim’s et quelques mois avant l’exposition, nous le retrouvons dans une collection privée", raconte Valérie Samuel, vice-présidente de la maison Fred, et petite fille du bijoutier Fred Samuel. "Le propriétaire n’était pas vendeur, mais lorsqu’il a su que c’était nous, il a décidé de nous le céder. C’était son destin d’appartenir à la maison Fred."

Ce beau joujou est certifié 101 carats, ce qui équivaut à 20 grammes. Mais 20 grammes qui pèsent lourd dans le portemonnaie. Ne demandez pas son prix : on vous répondra que sa valeur est inestimable.