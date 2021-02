Un important réseau de mariages blancs démantelé dans les Ardennes

Un vaste réseau de mariages blancs a été démantelé par les gendarmes dans les Ardennes. Pendant vingt ans, une femme et ses enfants proposaient à des étrangers de se marier avec des Français pour la somme de 23.000€ par mariage. À raison d'une trentaine de mariages par an, l'entreprise familiale a pu dégager un bénéfice de deux millions d'euros sur les cinq dernières années.

Les Français, futurs époux, empochaient 8.000 euros

Ces mariages blancs avaient pour but pour ces étrangers, hommes et femmes, d’obtenir des titres de séjour ou bien même la nationalité française. À la tête de ce réseau : une femme, Maria, suspectée de recruter elle-même les étrangers candidats au mariage et de trouver aussi les Français, futurs époux, qui empochaient chacun 8.000€ pour ce mariage blanc.

Maria était également épaulée par sa fille et son fils. Lui était chargé de fournir des "kits de mariage", des faux papiers clés en main pour justifier de la communauté de vie fictive des futurs mariés. Un kit fourni pour 600 euros.

Au total, six personnes ont été mises en examen et une placée en détention provisoire. Elles risquent chacune dix ans d’emprisonnement.