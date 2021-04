Un hôpital de Haute-Garonne victime d'une cyberattaque

L'hôpital de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, a été victime d'une cyberattaque, entraînant la fermeture de ses services informatiques, mais la prise en charge des patients continue, a-t-il indiqué vendredi à l'AFP. Jeudi, vers 4 heures du matin, l'attaque informatique a infecté les serveurs du centre hospitalier, "avec un message demandant de payer une rançon en bitcoin", précise le procureur de Saint-Gaudens Christophe Amunzateguy.

"Tout est beaucoup long"

"Dès hier (jeudi) matin, on a décidé l'arrêt des serveurs, pour éviter la propagation du virus informatique", détaille Stéphanie Baux, directrice des services économiques et de la logistique. "On a arrêté toute l'informatique et la téléphonie, qui sont reliés, donc tous les ordinateurs sont éteints actuellement." Depuis, la téléphonie a été remise en service, mais pas l'informatique.

Principale conséquence : "Tout est beaucoup plus long." Malgré l'arrêt des serveurs, la prise en charge des patients continue, assure l'hôpital, mais les services administratifs fonctionnent par écrit. "Quand on a besoin d'un résultat venant d'un labo, il va arriver par fax ou par écrit", poursuit Stéphanie Baux.

L'hôpital de Dax déjà attaqué

Pour l'heure, l'hôpital demande au Samu de rediriger les patients vers d'autres structures hospitalières, le temps que la cyberattaque soit maîtrisée. "La situation va durer au-delà du week-end parce qu'il faut qu'une analyse précise soit faite de tous nos postes informatiques, tous nos serveurs, et qu'une remise en route sécuritaire soit effectuée", explique Stéphanie Baux. L'hôpital de Saint-Gaudens a déposé une plainte qui sera transmise "au parquet de Paris, qui a une section spécialisée dans les cyberattaques", indique Christophe Amunzateguy.

Cette attaque informatique par rançongiciel fait écho à celle subie par l'hôpital de Dax, dans les Landes, en février, qui avait également perturbé son fonctionnement. Le 31 mars, une autre cyberattaque visant le groupe Pierre Fabre, basé dans le Tarn, avait provoqué l'arrêt d'une grande partie de la production pharmaceutique et cosmétique.