Un éleveur de l'Oise condamné à 100.000 euros d'amende pour nuisance sonore à cause de ses vaches

REPORTAGE

À Saint-Aubin-en-Braye, dans l'Oise, le propriétaire d’une ferme agricole a été condamné par la cour d’appel d’Amiens à verser 100 000 € de dommages et intérêts à neuf riverains. Ces derniers l’ont poursuivi pour des faits de nuisances olfactives et sonores liées à son exploitation.

"Votre bâtiment est super, mais pas derrière chez moi"

"Voici la bête noire des voisins", présente l'agriculteur. "La bête noire, c'est un hangar, à seulement quelques dizaines de mètres des premières habitations. Sous ce bâtiment, 260 vaches et veaux posent problème aux riverains à cause du bruit et des odeurs ."J'ai une phrase qui m'avait marqué. Un voisin de la partie adverse m'avait dit 'Mais votre bâtiment, il est super, mais pas derrière chez moi'", confie-t-il.

Des opinions partagées

Les voisins, qui n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet, sont gênés au quotidien par la proximité avec les bêtes. Ils ont d'abord attaqué en justice la mairie, puis finalement l'agriculteur. Verdict : 100.000 euros de dommages et intérêts pour Vincent Verchure. Dans ce petit village, les opinions sont partagées, comme celle de ce retraité, qui cultive son jardin a quelques mètres : "C'est vrai que l'été, il y a un peu d'odeur, un peu de mouches. Puis là, on entend les vaches. Mais d'un autre côté, on est à la campagne."

Mais avant de démolir le bâtiment, la cour d'appel a laissé trois mois pour trouver des solutions qui pourraient atténuer les nuisances.