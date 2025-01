Un détenu s'évade à Paris lors d'une sortie au musée

Le détenu de la maison d'arrêt de Villepinte s'est évadé à la gare du Nord lors d'une sortie au musée. Le parquet s'était par ailleurs opposé à sa participation à la sortie.

Un détenu de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) s'est évadé à la gare du Nord mercredi, lors d'une permission de sortie au musée, a appris vendredi l'AFP du parquet de Bobigny.

Le parquet s'était opposé à sa participation à la sortie. Âgé de 28 ans, cet homme détenu pour violences a profité d'une sortie au musée de l'Homme pour s'enfuir.

Le détenu est toujours recherché

D'après le syndicat FO Justice de la maison d'arrêt, qui a dévoilé l'évasion, la sortie des six détenus était encadré par cinq conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP) et un surveillant pénitentiaire. Ce dernier s'est lancé à la poursuite du fugitif, sans succès.

Il est toujours recherché, a indiqué le parquet.