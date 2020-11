Un an de prison ferme pour avoir menacé de décapitation un professeur

Un homme de 30 ans a été condamné jeudi à Versailles à un an de prison ferme et incarcéré pour avoir menacé de décapitation un professeur d'histoire-géographie de l'Isère, a-t-on appris vendredi auprès du parquet. Le tribunal correctionnel l'a condamné à 18 mois de prison dont six assortis d’un sursis probatoire avec obligation de soins, à une interdiction de se rendre dans le département de l’Isère et d’entrer en relation avec la victime notamment, a précisé le parquet de Versailles. Il a été immédiatement incarcéré.

Des menaces proférées sur Facebook

Selon le Parisien, cet ingénieur au chômage a proféré ces menaces lors d'un échange sur Facebook avec Laurent, professeur d'histoire-géographie dans l'agglomération grenobloise et candidat à l'édition 2020 de l'émission Koh-Lanta. "Je vais te décapiter, c'est un truc de prof d'histoire géographie", a lancé au cours de la discussion le trentenaire originaire des Clayes-sous-Bois (Yvelines), interpellé mardi chez ses parents après le dépôt d'une plainte par l'enseignant.

Le 16 octobre dernier, Samuel Paty, enseignant d'histoire-géographie au collège de Conflans-sainte-Honorine, dans les Yvelines, a été décapité par un réfugié russe tchétchène de 18 ans car il avait montré des caricatures de Mahomet lors de deux cours sur la liberté d'expression.