Ultradroite : pourquoi il sera difficile pour Darmanin d'interdire toutes les manifestations

La manifestation parisienne d'ultradroite sera-t-elle la dernière en France ? C'est en tout cas le souhait du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a demandé mardi aux préfet d'interdire tous les rassemblements de ce genre quelques jours après la tenue d'une manifestation polémique à Paris. Mais en réalité, cette directive sera difficile à respecter car en France, la liberté de manifester est la règle, et la restriction est l'exception.

Lorsqu'un préfet prononce une interdiction à la demande du ministre de l'Intérieur, les organisateurs peuvent déposer un recours. In fine, c'est bien au juge administratif d'apprécier la légalité de cette interdiction. Celle-ci peut être justifiée, notamment lorsqu'elle s'appuie sur des risques de troubles grave à l'ordre public.

L'ultradroite n'est pas une entité homogène

Il faut donc que l'État prouve que la manifestation visée a déjà été émaillée de débordements. Or, toutes les manifestations dites de l'ultradroite n'ont pas forcément généré précédemment ce type de violence. D'ailleurs, tout comme l'ultragauche, l'ultradroite n'est pas une entité homogène. C'est là toute la complexité du sujet.

Alors, les services de renseignement ont fait une sorte de classification. En clair, ils rangent dans ces deux notions tous les groupes, associations, mouvances ou mouvements susceptibles de recourir à la violence physique. Une définition qui reste très large, et qui ne repose que sur les analyses et les projections du renseignement. Or, la justice administrative s'appuie elle sur des faits et non des intentions.