"Trouble et marron" : l'eau impropre à la consommation dans 58 communes de Seine-Maritime

REPORTAGE

"C'est un peu trouble, un peu marron." L’eau est impropre à la consommation dans 58 communes de Seine-Maritime. En cause le plus souvent, de fortes précipitations et des infiltrations de boue dans les forages et les nappes phréatiques, où l’on puise l’eau potable. Les communes doivent donc s’organiser pour distribuer de l’eau potable aux habitants. C'est le cas à Val-de-Saâne, en Seine-Maritime, où l’eau est interdite à la consommation depuis vendredi dernier.

Nappes phréatiques polluées

Dans la commune, l'eau arrive par palettes, et en bouteille. Les packs sont déchargés par une équipe de bénévoles. "On arrive avec des camions et des packs d'eau, pour distribuer aux gens. Ils ont droit à une bouteille par jour et par personne", explique l'un d'eux. C'est la STGS, l’entreprise en charge des eaux, qui s'occupe de la distribution. Au robinet, l'eau ne fait pas vraiment envie. "C'est un peu trouble, et un peu marron, interdiction de la boire", décrit Marc Brunet, responsable local de la STGS. Il raconte : "On a eu un orage dans la nuit de jeudi à vendredi. Les terres tombent, du limon arrive dans le forage."

Autrement dit, les nappes phréatiques sont polluées. L'agence régionale de santé interdit donc de boire l'eau. Par précaution, Eric, un habitant, vient récupérer ses bouteilles dans un local à côté de la mairie. "C'est pour éviter d'être malade par la suite. Je me lave les dents à la bouteille, mais je prends ma douche normalement", dit-il. Pour la cuisson, c'est à l'eau minérale en attendant le retour à la normale.

Le maire de la commune, Norbert Gainville, constate des problèmes d'eau en lien avec les inondations seulement depuis l'année dernière. La cause selon lui, c'est que plus rien n’empêche le ruissellement de l'eau. "On n'a plus d'herbage. Quand elle coule, l'eau n'est plus freinée ou retenue. Ça va en fond de vallée ou dans les nappes." De nouvelles analyses auront lieu mardi pour contrôler la qualité des eaux. Les habitants de Val-de-Saâne devront sans doute attendre jeudi prochain pour retrouver de l'eau potable au robinet.